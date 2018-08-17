紐約華埠中央街80號改建監獄拍板 議員批無視社區聲音

2018-08-17 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕紐約市長白思豪擬將中央街80號大樓改建為40層「摩天監獄」，預計於9月27日舉辦公聽會，引發華埠社區反彈，批評此舉忽略社區參與。另一方面，未來市府將讓大型拘留所分擔雷克島監獄（Rikers Island）關閉後留下的1500名拘留人員。

綜合外媒報導，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今年2月宣布，為兌現10年內關閉雷克島監獄的承諾，政府將擴建曼哈頓下城的曼哈頓拘留所（Manhattan Detention Complex），但監獄官員認為，目前華埠白街125號的空間太小，難以消化監獄的需求。

當地時間本月2日，市府在和華埠社區與本地社區委員會的閉門會談中，突然告知與會代表，要在華埠多個新址建立大型高層拘留所，此事一出，造成代表們譁然，紛紛拿出1980年市府忽視華埠反對、興建監獄一事對比，紐約州眾議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）更抨擊市府選址無視社區意見，將發起反對運動。

牛毓琳14日表示，從李文頓屋、兩橋建案，再到特殊高中改革，「市府完全不管社區聲音」，此外也憤怒指稱白思豪先斬後奏，面對這樣不正常、透明的行事做法，「只能表現出市府壓根不在乎華人地區。」