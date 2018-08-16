義國大橋崩塌搜救不間斷 估仍有10到20人遭活埋

義大利莫蘭迪（Morandi）大橋崩塌，目前當局仍在努力搜救倖存者。當地政府官員表示，可能還有10到20人受困。 （歐新社）

2018-08-16 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕義大利熱那亞（Genoa）A10高速公路一段高架橋，14日中午突然斷裂坍塌，外媒指已造成至少39人死亡。目前救援人員仰賴吊車和挖掘機等設備，仍在努力搜救倖存者。當地政府官員表示，可能還有10到20人受困。

根據《德國之聲》報導，莫蘭迪（Morandi）大橋崩塌事件，目前已知有39人喪命，其中包括至少3名未成年人，分別為8歲、12歲和13歲。16人受傷，其中12人傷勢嚴重。熱那亞所在的利古里亞大區政府主席托蒂（Giovanni Toti）表示，死傷人數預期還會再上升。消防隊發言人基希（Emanuele Gissi）則指出，昨夜並未找到新的生還者。

雖然直至週四早上，搜救人員仍未發現新的生還者，但因警方收到大量人口失蹤報告，義大利當局認為遇難者人數還會進一步攀升。當地政府官員稱，廢墟下可能還有10到20人受困。搜救人員還在努力將混凝土鋸開，以便讓搜救犬進入廢墟搜索。基希表示，搜救風險極高，因為廢墟和殘存的橋體隨時都可能再次崩塌。

義大利政府計畫為莫蘭迪事件舉行國殤，以悼念罹難者。據義大利媒體的消息指出，國殤計畫在本週六舉行。