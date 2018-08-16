中國假疫苗案懲處逾40官員 吉林副省長等4人丟官

中國疫苗造假案引發中國民眾人心惶惶，當局今（16）日宣布懲處名單，吉林省副省長金育輝等4人因此丟官，共計逾40名以上官員被懲處。（美聯社）

2018-08-16 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省長春長生生物公司被查出「百白破疫苗」和狂犬病疫苗造假，引發中國民眾人心惶惶。當局今（16）日宣布懲處名單，吉林省副省長金育輝等4人因此丟官，共計逾40名以上官員被懲處。

中國央視新聞報導，中共中央政治局常務委員會今日召開會議，由中共總書記習近平主持，聽取日前撼動中國社會的吉林長春長生公司問題疫苗案件調查及有關問責情況彙報。

該會議指出，此案是「生產者逐利枉法、違反國家藥品標準和藥品生產品質管制規範、編造虛假生產檢驗紀錄、地方政府和監管部門失職失察、個別工作人員瀆職的嚴重違規違法生產疫苗的重大案件」。

在懲處方面，吉林省副省長金育輝被予以免職，吉林省政協副主席李晉修責令辭職，這2人先後管理吉林省食品藥品監管工作。長春市市長劉長龍、市場監管總局黨組書記兼副局長畢井泉也被要求引咎辭職。

吉林省委常委姜治瑩、國家藥監局局長焦紅被要求「作出深刻檢查」，對35名非中管幹部進行問責。中國國家食品藥品監督管理局前副局長吳湞，則被中紀委國家監委立案審查調查，並責成吉林省委和省政府、國家藥監局向中共中央、國務院「作出深刻檢查」。

該會議承認，問題疫苗案暴露出中國官方監管不到位等許多漏洞，也反映出疫苗生產流通使用等方面存在的制度缺陷。除了要明確監管事權，也要提高違法成本，對涉及疫苗藥品等危害公共安全的違法犯罪人員，要依法嚴厲處罰，實行巨額處罰、終身禁業。