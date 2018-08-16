驚人畫面！菲律賓海岸出現垃圾浪 志工清都清不完

2018-08-16 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕近期菲律賓有環保人士拍下一個驚人的畫面，在馬尼拉一處的岸邊，大量垃圾隨著海浪不斷的打上岸，多到這些志工甚至無力招架，畫面十分駭人。

綜合外媒報導，這個驚人的影像是由菲律賓聖倍達大學的環保社團「貝丹環境哲學組織（Bedan Environmental Philosophers Organization）」的成員，馬修‧多明（Matthew Doming）所錄下，他當時與其他的社團成員在馬尼拉一處海邊清理海洋垃圾。

馬修表示，這是他們社團第一次親眼目睹馬尼拉的垃圾汙染有多嚴重；雖然他們覺得不舒服，但他們基於服務的熱誠與使命感，仍努力的清理垃圾。

他指出，「我們必須了解，人類並不優越於大自然，反而是大自然的一部分；無論我們對大自然做了什麼，到最後都會回到自己身上。」

馬尼拉在近期被大雨侵襲後，馬尼拉的街道上充滿了大量被海浪沖回來的垃圾跟塑膠製品。

根據海洋保護協會（Ocean Conservancy）一份報告顯示，有5個亞洲的國家：中國、印尼、菲律賓、泰國和越南，朝海洋傾倒的垃圾比其他國家加起來的數量還要多。

不過這也不全然是這些國家的問題，菲律賓、印尼、泰國跟印度等國家製造的大量的塑膠製品，其中大部分塑膠製品是到當地旅行的旅客亂丟所致，但是這些垃圾沒有經過回收處理，而是被運進了垃圾掩埋場。