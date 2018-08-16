這下雞犬和他爸都升天？ 畫展被指誤導歷史 習爸變主角

2018-08-16 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家美術館正在舉辦「大潮起珠江 慶祝改革開放40周年全國美術作品展」，其中一幅描述商議成立深圳經濟特區的畫作《早春》，被指竄改或誤導歷史，當時主持會議的是時任中共黨主席兼中國國務院總理華國鋒，竟不在畫中，站在畫面中央的是容貌與現任國家主席習近平相似的男子，即習近平的爸爸習仲勛。

法國國際廣播電台（rfi）報導，《早春》這幅畫近來引發中國網友熱議，畫中人物有時任廣東省委第一書記習仲勛站在中間，左起坐著的依序是胡耀邦、葉劍英和鄧小平，右邊則是楊尚昆和谷牧。

香港大學中國傳媒研究計畫指出，畫作背景是1979年4月中共召開中央工作會議，習仲勛提議在深圳成立一個經濟特區，成為中國「改革開放」的起源，但當年主持會議的是不在畫中的華國鋒，其實時任中國共產黨副主席的鄧小平和葉劍英都沒有出席這次會議，有關成立深圳經濟特區的建議，是習仲勛當面向2人報告。

報導指出，《早春》顯然與中共一貫說法不同，即深圳經濟特區是鄧小平先提出的想法，但這幅畫傳達出的訊息是，中共其他領導人如眾星般圍繞習仲勛。

傳媒研究計畫指出，有學者不滿這幅畫流露出的「歷史虛無主義」，不滿華國鋒的角色完全被封殺。有觀察者還指出，習仲勛面部表情不像是向其他領導人匯報，反而像是向鄧小平訓話。

有中國網友說「他爹一輩子賢名要被毀了」、「拍馬屁」。有微博用戶轉發這幅畫作，但不久後發文已被刪除。