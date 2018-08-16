親妹妹買凶要她的命 居然是熱情招待讓殺手下不了手

2018-08-16 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞有位老婦家裡突然來了兩名陌生男子，其實是姪子帶殺手來要取她性命，但老奶奶以為是姪子帶朋友來玩，特地到廚房烹飪一桌豐盛菜餚熱情招待，反而把這3人感動到下不了手、放棄行凶，還良心發現地選擇向警方自首；結局更令人意外，買凶殺人的竟然是老婦的親妹妹。

綜合外媒報導，這位60歲的老婦格拉蒂絲‧歐希伯佛-奧瑪（Gladys Osaigbovo-Omon）住在奈及利亞埃多州（Edo）的貝南城（Benin City），日前她44歲的姪子奧薩羅‧歐根諾朋（Osaro Okonobom）突然帶2名陌生男子闖進她家，格拉蒂絲以為姪子帶朋友來她家玩，便進廚房煮了一桌的好菜招待他們。

豈知席間，這3個人因為被格拉蒂絲熱情而深受感動，結果反而不忍殺她了；後來這些良心發現的殺手吃飽飯足後，什麼事都沒做就離開了格拉蒂絲家，但後來又覺得過意不去，隨即又返回格拉蒂絲家向她坦承，他們其實是被僱來暗殺她的，而雇主就是她的親妹奧古絲塔‧歐希伯佛（Augusta Osaigbovo），奧古絲塔以450萬奈拉（約38萬新台幣）的代價，僱用奧薩羅找「可靠的人」殺掉格拉蒂絲，隨後這3人便向當地警方自首。

結局大展開 買凶的妹妹是賣淫集團首腦...

警方進一步調查後發現，原來是之前奧古絲塔即將搬去英國居住時，格拉蒂絲拜託她帶自己的女兒麥希（Mercy）去海外過更好的生活；結果當麥希隨奧古絲塔去英國生活後，發現奧古絲塔其實是當地一個賣淫集團的首腦，奧古絲塔甚至還想要麥希也加入賣淫的行列。

麥希拒絕後，惱羞成怒的奧古絲塔意圖陷害麥希被英國警方逮捕，反而被麥希告發非法行為，結果因此被英國當局判刑收押；後來奧古絲塔出獄後，認為是麥希的媽媽、自己的親姐姐格拉蒂絲在背後搞得鬼，竟動起了殺心，決定找殺手要「作掉」格拉蒂絲。

事後這3名良心發現的殺手在警方的陪同下被罰遊街示眾，警方也將再進一步調查；而因為好心而逃過一劫的格拉蒂絲不敢相信親妹妹竟然僱殺手殺她。她說，「當他們跟我說出真相的時候，我簡直不敢相信我的親人居然想要我死；我不知道曾經同住13年的親妹妹為甚麼想這樣做，如果她成功了，沒人會懷疑到她頭上；她可能還會若無其事的來參加我的喪禮。」

奈及利亞埃多州警局局長艾蒙希米‧艾卓（Imohimi Edgal）表示，目前當局已通知國際刑警組織，希望引渡主謀奧古絲塔回奈及利亞受審。