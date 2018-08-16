號稱唯一中國瀏覽器內核 中企被發現用谷歌貨

2018-08-16 18:06

〔中央社〕自稱推出「世界唯一一顆屬於中國人自己的瀏覽器內核」的中國公司紅芯，被網民發現其瀏覽器內核與Chrome高度一致。紅芯聯合創始人今天回應並非抄襲，而是「站在巨人的肩膀上去做創新」。

財新網報導，號稱自主研發卻慘遭網民打臉的紅芯，客戶主要是政府相關機構與國企，15日才宣布完成了人民幣2.5億元（新台幣11.25億元）的戰略融資，投資方包括大型上市公司、政府客戶等。

當天的新聞稿中寫道，「紅芯全力研發具有中國自主知識產權的瀏覽器核心技術，推出世界唯一一顆屬於中國人自己的瀏覽器內核紅芯Redcore，打破美國壟斷。」

不過，就在同一天，網民發現，將紅芯瀏覽器的安裝檔案多次解壓縮後，出現大量與谷歌（Google）瀏覽器Chrome一致的同名檔，其安裝程式的檔案屬性中也顯示原始檔案名為chrome.exe。多家中國媒體實際測試後也證明確有此事。

新京報今天報導，紅芯聯合創始人高婧回應，紅芯瀏覽器「包含Chrome在裡面，但並非抄襲，而是站在巨人的肩膀上去做創新」。她說：「單看安裝包是看不到任何東西的。」還稱客戶滿意度很高，「絕不是那些人說的拿國產概念去騙錢。」

儘管如此，紅芯官網依然撤下了瀏覽器的下載鏈結。

報導指出，紅芯瀏覽器已是中國國務院、國資委、中車集團、中遠海運、國家電網、比亞迪、海信、中糧可口可樂、深圳能源等政企機構的企業工作平台配備。

根據報導，Chrome到7月的全球市占率約67.6%，排名第一，其後分別是11.2%的火狐（Firefox）和7%的IE。

Chrome瀏覽器開放chromium內核給開發者使用，中國多家公司的瀏覽器都是以此來開發，但像紅芯這樣公開宣稱擁有自主內核者，十分罕見。

紅芯的前身是雲適配公司，由陳本峰在2012年創建，主要為企業提供跨平台服務。陳本峰入選中國的國家「千人計畫」，曾就職於微軟，自稱開發了微軟IE瀏覽器「404」頁面。