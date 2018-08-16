中國逢蔡總統必反 美國民眾說太不成熟了

2018-08-16 17:35

〔中央社〕總統蔡英文過境洛杉磯順道拜訪85度C的洛城分店，不料85度C反被中國貼上台獨企業的標籤，中央社記者街訪洛城民眾看法，大多數都認為中國的反應太不成熟且愚蠢。

蔡總統是在8月12日及13日過境洛杉磯，根據隨行的民進黨籍立委蔡適應在他個人臉書專頁的打卡和貼文，總統是在12日下午約5時5分上門消費。

記者實地走訪，這家位於洛城市中心Wilshire Boulevard與Hope Street交叉口的85度C，根據谷歌地圖（Google Map）顯示，從總統下榻的洲際飯店（InterContinental Hotel）起算，兩地距離步行3分鐘、乘車只需1分鐘，可說是相距不遠。

雖然85度C被中國貼上台獨企業的標籤，不過這家洛城分店的生意並未受到影響，消費者仍是絡繹不絕。

帶著女伴的朱力奧（Julio）坐在85度C的落地窗前看著街景，品味咖啡杯裡的濃郁，得知中國逢蔡總統必反的過度反應，他接受中央社記者訪問說，非常不成熟。

朱力奧表示，他堅信這世上每個人都有權利造訪世界各國，任何人都不應被限制到訪美國或其他國家，更希望中國了解這樣的反應很愚蠢，中國不應以這樣的方式對待其他國家。

不過騎著單車繞經交叉路口的路易士（Louis）受訪表示，他認為這個事件很具爭議性，因政治是很微妙的，很難說誰對誰錯，而且政治有很多的面向，很難斷定如何才是正確的。

根據85度C在2016年6月間發布的新聞稿，洛杉磯市中心的店面是他們全美第18家，當年6月10日開幕，這家店標榜是首家打進洛杉磯市中心的台灣烘培專賣店，盼媒體到場採訪見證他們的風光。

不過，這回記者來此，只有值班幹部冷冷回覆不便受訪，有問題全由總公司說明，即使值班幹部同意記者可在店內拍攝影音新聞所需畫面，當班的員工也盯得慎謹，沒好氣提醒記者人臉不可入鏡，一冷一熱之間不可同日而語。