這是眼睛業障重嗎？ 高薪招聘和尚 附贈少林72絕技

中國網上流傳山東省泰山普照寺（圖中）「招聘和尚」的訊息，但近日遭山東省泰安市警方證實，都是「假的」。（翻攝自維基百科）

2018-08-16 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕這是眼睛業障重嗎？中國網上流傳一則山東「招聘和尚」的訊息，除可以領高額月薪外，住持還會傳授少林72絕技，但近日遭山東省泰安市警方證實，都是「假的」！

綜合媒體報導，泰安市民眾的微信及朋友圈，瘋傳一則山東省泰山普照寺「招聘和尚」的訊息，且這項「求職」還有分實習生與正職。

該訊息宣稱，實習生在寺內需做滿兩年，得服從指派事項，包括出差、做法事，但包吃包住，每月還有1.8萬人民幣（約新台幣8.2萬元）可以領；而屆滿後還可以轉正職，月薪可達2萬至5萬元人民幣（約新台幣9.1萬及22.7萬元），視個人能力而定。

訊息中強調，有研究生的學歷，及能熟練背誦《金剛經》、《法華經》等經典著作及信佛者，能優先考慮，且徵才不限男女。

內容也指出，上班時間每日8小時，其間要戒色戒酒，下班後「原則上不干預私生活」，而實習期間，則會有住持傳授少林72絕技。

許多看過該訊息的民眾，大多保持懷疑態度；而泰安市警方也對此表示，普照寺從未發布任何相關招聘訊息，這是由石姓男子發布的假消息，近日已迫於警方壓力主動投案，目前已依法處理。