「剩女」恐懼作祟！ 中國女性不敢讀博士

中國大齡未婚女子經常被貼上「剩女」標籤，以致多數不願晚婚。（路透）

2018-08-16 16:59

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國男女博士生比例嚴重失衡，女性攻讀博士的比率僅佔3分之1。學者指出，大齡未婚女子在中國往往被貼上「剩女」的負面標籤，導致年輕女性在學術路上卻步。

中國教育部數據顯示，中國兩性在小學、中學、大學至碩士階段，就學比例已趨平等。2016年，女研究生比例佔50.6%，但女博士生只佔38.63%。相較之下，同年美國女博士生比例達52.1%

部份觀察家指出，結婚生子影響女性的生涯優先次序選擇，但亦有觀察家認為，問題源自中國的高等教育結構。

美國堪薩斯大學學者筱慧（Xiao Hui，音譯）分析，女博士面臨仇女言語，被視為非男非女的「第三類」。這種社會恥辱附在女博士生身上，使得年輕女性變成「剩女」的恐懼加劇。

北京大學25歲女博士生匿名表示，結婚生子對女博士生造成更大壓力。家庭及婚姻可能令女性在學業上分心，尤其是需要花大量時間在研究室的科目。

根據2010年統計，中國女性平均結婚年齡是23.9歲，反觀日本、南韓及台灣女性的平均分別是28.8歲、28.9歲及29.2歲，顯示中國女性相對早婚。