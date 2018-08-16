毒殺金正男2女表罪成立 須出庭為自己辯護

艾薩（左二）與段氏香（右一）遭法院判決謀殺罪名成立。（法新社）

2018-08-16 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩胞兄金正男去年2月遇襲身亡，此案引發全球關注。審判結果今日出爐，被控犯案的印尼女子艾薩（Siti Aisyah）、越南女子段氏香（Doan Thi Huong）今被法官宣判謀殺表面罪行成立，2人將出庭替自己辯護。

綜合外媒報導，金正男遇刺案在去年10月開庭審理，歷經10個月後結果出爐，法官在宣讀判詞後做出結論，被告的艾薩和段氏香表面罪名成立，依照當地法律程序，一旦被判罪成，被告就須出庭為自己辯護；反之則無罪釋放。

報導指出，若2人被判無罪，控方預料會提出上訴，2人將被送往移民局繼續關押，等待副檢察司在14天內進行上訴程序。因此無論結果如何，控、辯方都會提出上訴，屆時將進行另一階段的法律程序，意味著今日的判決結果只是其中一個過程。

去年2月13日，金正男入境馬來西亞吉隆坡國際機場，結果遭2名女子迅速地在金正男臉部抹上不明液體，雖然金正男立即找航警求助，但由於抹在他臉上是致命的VX神經毒劑，最終仍救不治身亡。2人起初落網時，稱自己以為在參加惡作劇節目，完全不知這是一場暗殺行動，也不知抹的物質有多致命，首次出庭亦強調自己無罪。