等同身分證 中國推18碼台灣居民居住證

中國公安部副部長侍俊16日宣布，9月1日將正式實施「港澳台居民居住證」辦法。（中央社）

2018-08-16 17:09

〔中央社〕中國大陸今天宣布，9月1日將正式實施「港澳台居民居住證」，台灣居民居住證採18碼，與中國大陸身分證相同，用於在陸「證明身份」。

中國國務院新聞辦公室16日上午舉行記者會，中國公安部副部長侍俊、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、台灣事務辦公室副主任龍明彪出席，並作上述宣布。

侍俊首先宣布，「港澳台居民居住證申領發放辦法」將在9月1日生效，在中國大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一的港澳台居民，根據本人的意願，可以持有效的港澳通行證或者5年期台胞證，到當地公安機關申請辦理。申請受理之日起，20個工作日就能領到證件。

龍明彪則表示，台灣民眾申領居住證不需要具有大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍。「目前在台灣享有的相關權利義務也不應該受到影響」。

他補充道，居住證用於「在大陸證明身份」，採用中國大陸居民身分證製作技術標準，使用18位身份證號碼，確保中國大陸社會公共服務系統識讀身份證的設備都能識讀。

對於居住證與台胞證的不同，龍明彪表示，台灣居民來往大陸通行證，是台灣民眾來往大陸的旅行證件，也是出入大陸的唯一證件，居住證則不能用於出入大陸。

關於港澳居民居住證，黃柳權表示，其中登載「公民身份號碼」資訊，香港澳門居民公民身份號碼、地址碼分別使用810000、820000，這是中國大陸首次在法律上明確港澳居民編制公民身份號碼，而且是按照國家標準來編制，與大陸其他的省、自治區、直轄市統一編制。