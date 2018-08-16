新加坡人人有房住的秘密 「城市規劃之父」說出3關鍵

新加坡。（彭博）

2018-08-16 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡政府擁有約90%的國土、約100萬戶組屋，幾乎沒有無家可住的人，對於這樣的成就，新加坡「城市規劃之父」劉太格接受港媒專訪表示，關鍵在於規劃師要有藝術家的眼、科學家的腦、人文學者的心。

劉太格接受港媒《香港01》專訪指出，規劃是建立在嚴謹的科學研究，而非設計天賦，加上領導人思路明確，才有了好的成果。另一個重點在於規劃是長期的，劉太格說，有很多城市怕計畫趕不上變化，都是做短期的規劃，但50隻火雞放在一起，牠會變成孔雀嗎？

報導指出，劉太格曾為新加坡編制100年的未來規劃，為現在的新加坡奠定基礎，也成了他口中的大孔雀。對劉太格而言城市規劃除了科學，也要有人文，因為他希望的是，把城市建設為最完善的生活機器。

劉泰格在專訪中表示，新加坡不可能找到沒有房子住的人，而土地取得則在於政府的能力，另外新加坡不允許補貼商人，他說「你要做商人，你要自己會賺錢」。

報導表示，新加坡有101萬個組屋單位、37萬個私人住宅單位、公營私營比為7比3，劉太格強調，為了解決人民所需，政府要有決心。

《天下雜誌》曾報導，新加坡的新三房組屋，平均價格約為664萬台幣，符合條件者可獲得約166萬補助。若在次級市場購買組屋，價格約貴上1/5至1/4。購買私人建商建造的公寓，價格可能會多達3倍。在新加坡，房貸僅占首次購屋者平均不到1/4的家庭收入。