數量多到還編號... 她殺蚊製「死亡筆記本」網全跪

國外一名自稱「Shreya」的網友，近日在推特帳號「@Zynapsed」上傳一張照片，圖中可見其似殺死蚊子後，將一隻隻屍體貼在筆記本上，宛如「集蚊冊」一樣，在網路上引發熱烈迴響。（圖翻攝自Shreya推特）

2018-08-16 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕俺的老天鵝啊！國外一名自稱「Shreya」的網友，近日在推特帳號「@Zynapsed」上傳一張照片，其體質疑易吸引蚊子叮咬，經常得出手噴藥「禦敵」，她發揮巧思，將一隻隻「壯烈犧牲的輝煌戰果」貼在筆記本上，宛如一本「集蚊冊」，還笑稱「這是我的珍藏！」

綜合媒體報導，夏日天氣悶熱，惱人的蚊子在身邊飛來飛去，忍不住想殺死「以絕後患」，然而Shreya的例子，實在是令人嘆為觀止，企圖攻擊她的蚊子數量，似多到讓她可以將屍體群以膠帶黏貼在本子上當標本，或是她刻意集結，不僅死狀大不相同，包括展翅高飛、腳部彎曲、觸角變形、仰側躺、扁掉薄如紙、身體被腰斬等，還替牠們編號，根據照片顯示可能有80多隻，且不曉得還有沒有「下一頁」。

報導指出，該篇貼文從10日至今已累計近5萬人按讚，網友見狀驚呼「太酷了」、「好可怕」、「蚊子女殺手」、「死亡筆記本」、「我也要搞一本集蟑冊」、「你有區分品種或蒐集其他突變種嗎」、「你為何要收藏這個」、「怎樣才能保存得這麼好」、「這是真的還假的」、「盜圖？」Shreya則在文末拜託鄉民們，「這是我的寶貝，你們不要阻止我喔！」。