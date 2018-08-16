遭控涉政變拘一年 國際特赦土耳其分會主席獲釋

基里克步出監獄，與家人相擁慶祝重逢時刻。（擷取自推特）

2018-08-16 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）土耳其分會榮譽主席基里克（Taner Kilic），被控支持2016年7月的一場流產政變，遭當局關押超過1年，該組織今天證實，基里克終獲當局釋放，引發各界關注。

綜合外媒報導，土耳其在2016年7月發生軍事政變，當局事後發表聲明，指流亡美國的穆斯林思想家葛蘭（Muhammed Fethullah Gülen）是這次政變幕後策劃者，並指控基里克則在土國境內支持葛蘭運動，從而將他逮捕入獄，關押至今。

國際特赦組織駁斥當局針對基里克做出的指控，強調土國政府藉著鎮壓政變之名，對批評該國總統的人權組織成員進行清算。該組織過去1年多來在網路上串連發動「釋放基里克」活動，持續呼籲當局釋放無辜入獄的人權活動者，如今終傳出捷報。

國際特赦組織成員賈德能（Andrew Gardner）稍早在推特上傳照片，圖中可見基里克在監獄外與家人相擁，慶祝重獲自由之身，賈德能在推文內感謝支持「釋放基里克活動」的民眾，表示面對超過14個月的非法監禁，這一刻雖苦樂參半，但至少他與妻女團圓了。