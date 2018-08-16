下公車被迫交出手機 中國用高科技監視社會

2018-08-16 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前有名男子出面表示自己遭到當局以強制手段，逼迫他將手機「交出來」，搶走手機後大肆翻閱訊息，查看是否有涉及不法行為。

綜合外媒報導，31歲的菲利普·劉（Filip Liu）在中國北京一間軟體公司工作，搭乘公車前往新疆地區，下車後立即被當局公安帶到一旁，菲利普·劉表示公安要求他「將手機交出來」，隨後公安將手機連接到一台像筆記型電腦的設備後，告訴他「檢查手機是在調查手機內是否有不法訊息」。

據悉，該設備為手機掃瞄儀，美國等國家都有使用，但使用的安全稽查人員須經長時間的法律程序才可使用，並登入嫌疑人的電話，此設備仍存極大爭議。

中國近期頻繁使用的高科技監控設備，稱之為「black tech」，設備包括內置臉部辨識警用眼鏡、分析人們行走方式的攝影機、無人駕駛飛機和人工智能機器人等，已經不單單只有手機掃瞄儀。

據《路透》報導，中國在全國各地架設了2億台監控攝影機來監視人民，這次甚至隨機抽查個人的手機，等同於窺探了個人的隱私。

《路透》指出，手機掃瞄儀可以查出各種聯繫方式、照片和影片，更可以通過社交軟體（SNS）的訊息發送、上傳內容及上傳方式等，查出手機使用者的人際關係、喜好等個人全部的隱私都無所遁形。

中科榮輝安防科技有限公司銷售代表表示，據他了解，中國只有2個省份不使用手機掃瞄儀，在中國各地公安局都可以查詢及提取蒐集到的手機數據，而幾乎每個派出所都有這種設備。

這種現象引來不少人評論，北京大學法學院副院長薛軍說，政府在公共場所搜集到的信息，可能不單單用於解决犯罪。而澳洲《金融評論》則說：「習近平是獨裁者，監控著整個中國。」對此中國官方則回應，中國正朝向更安全的社會邁進。