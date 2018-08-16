中國沒品女遊客踩古化石拍照 代價「一個腳印需60年恢復」

2018-08-16 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女遊客日前造訪甘肅張掖丹霞地貌美景，為了拍照翻越護欄闖入保護區範圍，還向上前勸阻者「嗆聲」，畫面被轉載至網上引發熱議。對此，景區李姓部長直言，「一個腳印至少需60年才可恢復原貌」。

綜合媒體報導，陸姓工作人員表示，事件發生在週一（13日）上午10時許，當時他正在七彩錦繡台觀景台值勤，發現兩名女遊客跨越木棧道護欄跑進核心保護區，連忙勸阻卻被忽視，其中一人不耐煩地罵「我都跟你說了馬上出來了，叫什麼叫」、「其他人都這樣」，拍完照了再拍拍屁股閃人，繼續在景區內遊覽。

報導指出，陸姓工作人員指出，若遇上來客量較大期間，每天有10多人出現類似舉動，對於態度惡劣辱罵動手者，直接報警處理。

報導提到，一名劉姓目擊者透露，女遊客翻過去後隨即有人提醒，但她相應不理，「在那拍了有一會兒，怎麼著也得有個兩、三分鐘吧」。

報導提及，開發部李姓部長提到，丹霞地貌屬於「不可再生資源」，景區內的丹霞地貌「形成於侏儸紀白堊紀時期、有上億年歷史」，细砂岩與泥質岩構成的表面，易受風化侵蝕，並非普通山體，而是「類似古化石一樣的存在；一個腳印「它的恢復期會是60年或者更長」，但因暫未施行購票實名制，無法將該名違規女遊客列入黑名單。

中國網友見狀驚呼「真是沒素質啊」、「不明白還打什麼碼呢」、「如果人人都像她那樣，不遵守規則，景區早被破壞了」、「這種人可以抓起來嗎」、「一個腳印算她60萬」。