中國玩家哭哭？《魔獸世界》驚見小熊維尼與他的快樂夥伴...

官方在魔獸世界中設計小熊維尼彩蛋。（圖片取自Reddit）

2018-08-16 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕暴雪娛樂線上遊戲《魔獸世界》在中國擁有廣大玩家支持，但最近有外國網友發現，官方在遊戲內設計了一個彩蛋，讓一隻熊、騾子、老虎、小豬等動物，與一名獵人「羅賓」坐在一起，無疑是在致敬迪士尼經典動畫《小熊維尼》，這也讓外國網友笑說，「我所看到的就只有中國國家主席」。

小熊維尼在中國網路成為禁忌，原因就在於一張中國國家主席習近平與美國前總統歐巴馬並肩在草皮上行走的照片，被網友拿來和小熊維尼、跳跳虎相比；另有一張習與日本首相安倍晉三握手的照片，也被類比為維尼與屹耳，在網路上廣為流傳。官方為了維護習近平形象，開始封殺網路上關於維尼的影像或關鍵字，但此舉卻造成反效果，引發全球關注。

美國論壇「Reddit」有網友貼出一張遊戲照，可看見一隻「蜜熊」與老虎、小豬和憂鬱的騾子坐在一起，身後還有好幾罐蜂蜜，在他們對面的則是「獵人羅賓」，明顯就是在致敬《小熊維尼》。網友留言表示，「我所看到的就只有中國國家主席」、「無法想像這個版本能在中國存活多久」、「他越禁止被拿來比較，大家的印象只會越深刻」、「我怎沒看到歐巴馬對於他被形容是跳跳虎感到生氣」、「遊戲在中國被禁了」。