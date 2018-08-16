川普嗆媒體「人民公敵」 200家美媒「#無敵」運動反制！

美國總統川普把美國新聞媒體稱為「人民公敵」，引起美國主流媒體不滿。（路透）

2018-08-16 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普把美國新聞媒體稱為「人民公敵」（enemy of the people），引起美國主流媒體不滿，明天有逾200家新聞機構將大串連，將在社群媒體發起主題標籤「#無敵」（#EnemyOfNone）的運動，齊發社論反擊川普。

《法新社》報導，200家美國新聞機構都將參與這項活動，社論內容將圍繞在媒體獨立的重要性，以凸顯新聞自由的價值，這項活動將以「#無敵」作為主題標籤，反嗆川普的「人民公敵」說法。

「#無敵」運動由《波士頓環球報》（Boston Globe）發起，呼籲全國的媒體編輯撰寫和發表社論，譴責川普「對新聞自由的骯髒戰爭」。有新聞自由倡議人士認為，川普的作為已威脅到防止政府濫權的媒體角色，危及美國憲法第一修正案（First Amendment）賦予記者的權利。

曾任「今日美國報」（USA Today）總編輯的鮑爾森（Ken Paulson）表示，「我不認為媒體可以袖手旁觀地接受，在全球最有權勢的人試圖破壞憲法第一修正案之際，他們必須提出論據。」

不過，他也質疑社論是否有效果，「會讀社論的人沒有必要再說服。他們不是會在總統的場子上想用吼聲蓋過你的那種人。」