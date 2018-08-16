卡達挺土耳其 宣布投資150億美元

2018-08-16 04:44

〔中央社〕卡達國王塔米姆今天在安卡拉會晤土耳其總統艾爾段後，卡達方面承諾提供總值150億美元（約新台幣4628億元）的一系列經濟計畫、投資和存款，支持土國經濟。

路透社報導，土國正設法對付里拉危機，並因應跟美國持續惡化的商業與政治僵局。上述投資方案是在塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）會晤艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）後宣布。

卡達王室發布聲明指出，塔米姆下令，卡達提供總值150億美元的一系列經濟計畫、投資和存款，以支持土耳其經濟。

土國財政部長阿爾巴拉克（Berat Albayrak）今天表示，卡達承諾對土耳其投資150億美元，雙方將加強合作。

阿爾巴拉克推文並表示，土國將以理性政策、強有力策略，以及與盟友合作，自當前經濟情勢中變得更強大。

安卡拉消息人士指出，卡達承諾對土國投資的150億美元將導入銀行和金融巿場。

艾爾段無視高通膨，一再要求維持低利率，他對土國經濟的影響力日增，令人引以為憂。土國里拉對美元匯率今年已暴貶近40%。

里拉急劇貶值引發外界憂心土國銀行業的適應力，全球巿場為之騷動不安。

在卡達作出上述宣布後，里拉兌美元匯率走勢一度短暫堅挺，從6.04里拉兌1美元升至5.8699里拉兌1美元，但後來又貶為6.05里拉兌1美元。

土耳其央行壓縮里拉的巿場流動性，有效推升匯價，使里拉獲得支撐。里拉匯率今天反彈6%。

傳統上，土國和卡達維持良好關係。沙烏地阿拉伯和其他阿拉伯國家去年指控卡達資助恐怖主義而斷絕外交、貿易和旅遊關係後，安卡拉仍對杜哈相挺。卡達否認相關指控。

艾爾段的發言人卡林（Ibrahim Kalin）在推特發文說：「土耳其經濟基本面堅實，土耳其將在這個過程中變得更為強大。」