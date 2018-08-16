土耳其外長：準備好跟美國會商

2018-08-16 03:52

〔中央社〕北大西洋公約組織（NATO）兩個盟國土耳其和美國齟齬加深，土國里拉幣值暴跌。土國外長卡夫索格魯今天表示，只要不受威脅，安卡拉準備好跟華府商討雙方持續在發生的問題。

路透社報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）對駐安卡拉各國大使表示，土國與歐洲聯盟的關係處在更堅實的基礎上，並正再度正常化。

他表示，將會晤歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans），針對土國人簽證自由化加速談判。與此同時，土國和俄羅斯的工作組將於下週宰牲節後，就赴俄旅遊免簽進行會商。