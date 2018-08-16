人類演變新發現！腳部最後進化的地方竟是......

2018-08-16 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬凱特大學（Marquette University）、亞利桑那大學（University of Arizona）聯發最新研究指出，人猿演變成現代人的過程中，腳部最後一個進化的地方是腳的大拇指，在行走時提供有效的推動力，研究發佈在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

科學團隊將現代人、古代人、人猿與其他靈長類動物的腳趾骨關節進行掃描，分析古代腳趾的變化，發現腳的大拇指是腳部最後進化的部位，可能是因為古代人類在完全行走前，還是需要靈活的腳大拇指來爬樹，確保能夠順利抓握住樹幹等物品。

主要作者費爾南德斯（Peter Fernandez）博士指出，「我們的祖先花了相當多的時間在樹上」，後來為了能完全在地上行走，人類祖先的骨骼結構發生變化，產生「剛性腳大拇指」，在他們走路或跑步時提供強而有力的推動效能，這樣的變化普遍認為發生在距今200萬年前。

費爾南德斯博士提到，「現代人類的腳部關節已經增加穩定性，使腳趾有利於行走，但不再像猿一樣靈巧」；但目前人類祖先轉為直立、而後用雙腳走路的原因仍然是個謎，但這項新研究證實人類在初會行走時，仍然用腳來抓住物體。

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《美國國家科學院院刊》