美國美女候選人被踢爆學歷造假 黯然退選

美國佛羅里達州州眾議員參選人梅麗莎˙霍華德遭踢爆文憑造假,14日宣布退選。圖為梅麗莎今年7月17日與選民交流。(美聯社)

2018-08-15 22:55

〔編譯張沛元/綜合報導〕遭踢爆文憑造假的美國佛羅里達州州眾議員參選人梅麗莎.霍華德(Melissa Howard),14日黯然宣布退選,並對犯下嚴重錯誤判斷向大眾致歉。

商界出身的梅麗莎原定參加8月28日舉行的共和黨黨內初選,爭取在11月的期中選舉中代表共和黨在佛州73選區參選佛州州眾議員,此等從政壯志在她宣布退選後被迫喊卡。

46歲的梅麗莎自稱畢業於俄亥俄州牛津鎮的邁阿密大學(Miami University),但遭「佛州新聞線上」網站質疑造假;梅麗莎反批該網站鬼扯與對手抹黑,並親自返回俄州老家拿畢業證書與貼上網,「佛州新聞線上」因此撤回報導與致歉。

未料邁阿密大學反而跳出來質疑梅麗莎的畢業校友身分。邁大說,梅麗莎的確曾在該校就讀,但從未畢業;梅麗莎貼在網路上的邁大文憑,與該校在任何年份所頒發的文憑都不一樣。根據梅麗莎所秀的畢業證書,她在邁大取得行銷理學士(Bachelor of Science in Marketing)學位,但邁大說,他們從未提供這種學位,在邁大主修行銷的學生畢業時拿到的是商業理學士(Bachelor of Science in Business),遑論梅麗莎當年在校的主修是零售。

梅麗莎參選的雖是州級選舉,但文憑造假醜聞卻傳遍全美,包括華盛頓郵報、福斯新聞、紐約時報、美國廣播公司(ABC)新聞節目「早安美國」與美國有線電視新聞網(CNN)等主流媒體都爭相報導。梅麗莎最後看似不敵各界壓力宣布退選,擔心選情被帶賽的佛州共和黨人為此鬆了一口氣。