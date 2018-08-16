搭乘「大河馬」渡輪！ 50隻水龜背上坐好坐滿

大河馬的背上載滿了50隻小水龜。（圖擷取自Carters News）

2018-08-16 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕河馬在世界上最危險的動物之一，但南非1名攝影師竟捕捉到50多隻水龜在河馬背上曬太陽，儘管大河馬不停移動身體想擺脫這群「奧客」，但他們不下來就是不下來，還呼朋引伴，讓河馬的背上全是水龜，滑稽的畫面讓攝影師看傻眼，一不留神就看了整個上午。

綜合外媒報導，45歲的范德柯爾（Karen van der Kolk）在南非克留格爾國家公園中幸運地目睹這個奇景。范德柯爾表示，1隻目測重達2.5噸的大河馬走進池塘泡水，只將一小塊背部露在水面上，結果竟然有隻白目的小水龜爬上來想曬太陽，在牠成功上來後又引來更多水龜，前前後後竟有多達50多隻小水龜在大河馬背上曬太陽。

但可能水龜數量太多讓大河馬不舒服了，大河馬便將身體沉入水中試圖甩開這些乘客，沒想到水龜掉下去後還是鍥而不捨地爬回來，最後大河馬只好放大絕直接走到岸上，以為這樣就可以甩掉煩人的水龜了，結果上岸後還是有幾隻水龜硬是在背上試圖保持平衡，讓大河馬生氣地張大嘴巴露出牙齒，而有趣的經過都碰巧讓范德柯爾拍下了。

剛開始4隻小水龜慢慢爬上河馬的背上，還有一隻小鳥亂入。（圖擷取自Carters News）