以色列作梗 這堆郵件寄了8年終於要到巴勒斯坦

日前以色列當局將過去8年阻運約10噸信件貨物一次放行，巴基斯坦的郵件處理中心搞得人仰馬翻。圖為約旦河西岸，以巴邊境的高牆。（路透）

2018-08-15 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕由於以色列控制了巴勒斯坦位在約旦河西岸的大部分領地，從2010年至今長期攔截從約旦運往巴基斯坦的信件與貨運；不過，以色列近日突然將8年內蘭下的約10噸信件貨運一次放行，從約旦送到巴基斯坦。

綜合媒體報導，巴基斯坦官員表示，2010年開始，從約旦送來的信件與包裹就被以色列方攔截，無法送到約旦河西岸，結果這次卻一口氣放行；這批被攔截的東西裡，絕大多數是巴基斯坦人郵購的貨物。

約旦河西岸的巴基斯坦城市杰里科（Jericho）的郵件處理中心裡，這些累積近10年份的信件與包裹堆積如山，從一般的信件、藥品到殘障人士的輪椅都有；杰里科郵件處理中心的職員拉馬丹‧賈沙維（RamadanGhazawi）指出，有些東西是因為安全問題而被以色列當局攔截，其他是因為行政問題遭禁止放行。

他表示，目前工作人員還要2週才能整理完這約10噸的郵件，之後再陸續送達收信人手中。

由於以色列長期占領了位在約旦河西岸的巴基斯坦絕大多數的領地，讓以色列當局可以控制當地的進出口，甚至可以任意的阻止貨品通行；巴勒斯坦官員表示，這樣的控制限制了他們的經濟與出入境自由。

先前巴基斯坦權力機構的電信通訊（TelecommunicationsMinister）部長阿蘭‧穆沙（Allam Mousa）在8月14日時，指責以色列當局沒能遵從過去在2016年所簽屬的備忘錄，封鎖郵件遞送，並拖延執行郵務協議；當時負責巴基斯坦地區內的民事協調機構，以色列國防部「政府領土活動協調處（COGAT）」官員曾證實，協議已經生效，但他們沒有詳述其他細節。

COGAT指出，這是雙方在約一年半前簽署了「郵務協議」後，以色列當局釋出善意的第一步；雖然該協議尚未生效，當協議允許「約旦當局一次性的移交1噸半的貨物」給巴基斯坦。

COGAT也表示，這次移交的數量「已經超過協議的數量」，為了避免被巴基斯坦方抗議，COGAT也準備了一份針對這種情況的聲明交給巴基斯坦當局。