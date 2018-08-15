泰國半數和尚超重 含糖飲料是禍首

2018-08-15 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕作為佛教大國，泰國有95%以上民眾信奉佛教，其中佛教徒為求好運的布施行為，如今卻造成過半數和尚正面臨的肥胖危機。

據《紐約時報》報導，一份朱拉薩功大學（Chulalongkorn University）的僧侶健康調查顯示，全國有將近半數僧人有嚴重過胖的問題，其中40%有高膽固醇、25%高血壓，而每10人就有1人是糖尿病患，嚴峻的結論被視為是「定時炸彈」，需要立即解除。

儘管秉持「過午不食」的紀律，仍有半數和尚超重，一名朱拉薩功大學食物及飲養學教授鐘吉（Jongjit Angkatavanich）指出，由於午後禁食，和尚為了補充能量，經常會選擇喝汽水、果汁、能量飲料等高糖分飲料。此外不少信徒布施的食物，往往都是加工食品，含有高脂肪、高糖分，欠缺纖維與蛋白質，加上和尚基於信仰，無法拒絕，經過長期累積，愈來愈多和尚走上過胖一途。

據報導，泰國同時也是亞洲肥胖國家第二名，僅次於馬來西亞。泰國的全民健康調查結果發現，平均3分之1的男性，以及超過40%的女性，都面臨超重問題，為此泰國僧侶委員會（Thai Monk Council）也力推僧侶健康指南，要求僧侶多運動，鼓勵信徒奉獻健康食品。