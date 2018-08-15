在家光溜溜犯法啊？ 新加坡規定 裸體不出門也可能坐牢

新加坡藝人李騰表示，新加坡規定「不得在家中裸體」，如果因此對他人造成騷擾，最高可能被罰新幣2000元或坐牢3個月。（情境照）

2018-08-15 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡除了鞭刑廣為人知，該國還有其它相當奇特的法律卻很少人知道，包括一不小心在家裸體可能都會觸法，最高可罰高達新幣2000元（約新台幣4.5萬元）或3個月有期徒刑。

新加坡媒體U頻道近日在節目中討論許多項新加坡罕見的法律，引起網友熱議，這些罕見法律包括，如果「用完公廁不沖水」，將會被罰款新幣1000元（約新台幣2.2萬元）、「在公共場所唱、朗誦或發出不雅內容歌或詞」，最久可能要坐牢3個月或罰款、如果「非法連接他人的網路」，最長可坐牢3年或罰款新幣1萬元（約新台幣22萬元）。

據《中央社》報導，新加坡藝人李騰表示，在新加坡一個不小心就可能會觸法，其中讓他印象最深刻的法律就是，「不得在家中裸體」。如果因此對他人造成騷擾，一經存證檢舉，最高可被罰新幣2000元或坐牢3個月，也可能兩者都罰。

他也指出，只要有確切的證據，開黃腔的行徑也是違法的，被視為新加坡國民住宅的組屋也不能養貓，這是屬於非法行為，主要理由是怕會影響到鄰居，這些都是新加坡規定的法律，相當特別。

不少人在得知這些法律後開始產生疑慮，但他強調，「新加坡這些法律雖然少見，但主要目的仍是為了維持社會秩序與清潔，也有遏阻的作用。」其實只要避免對他人造成騷擾，並不需要感到太過緊張擔心。