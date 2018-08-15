美國爆發「SIM卡」詐騙 掛失換新卡盜帳號

2018-08-15 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達警方日前破獲一起電信SIM卡詐騙案，詐騙集團透過美國電信商對SIM卡報掛失的漏洞，假冒受害人向電信商報掛失後獲的新的SIM卡，擅自修改被害人帳號的密碼、竊取虛擬貨幣等，不法所得高達數十萬美金。

綜合媒體報導，詐騙集團利用網路帳號大多透過「手機簡訊」進行雙重認證在管理上的漏洞，透過管道取得被害人的手機號碼跟可證明受害人身分的資訊，就可以冒用身分向電信商報掛失，領取新的SIM卡。

詐騙集團拿到新申請的SIM卡後，就可以利用手機簡訊登入受害者的網路帳號，甚至變更帳號密碼，像是Email帳號、社群平台帳號、電子錢包等。

這個新形態的詐騙不同以往，過去受害者可能是因為上了「不安全」的網站才會被竊取帳號密碼，但現今可能什麼事都沒做，帳號就莫名其妙被人給盜走。

這個詐騙集團最早有成員落網是發生在2018年2月，一位住在美國密西根州的母親發現兒子的形跡可疑，無意間聽到他打電話時自稱是AT&T（美國最大的通訊與電信商）職員，懷疑他涉及不法，便打電話報警；密西根警方在男子房間中搜出大量手機跟SIM卡，並在電腦裡發現載有許多名字與電話號碼的明細。

警方利用這些資料，循線找到了至少7位，散布在美國各州的受害人，其中3位甚至因此被竊取了價值高達30萬美金（約新台幣925萬元）的虛擬貨幣；之後警方進一步調查，發現這個詐騙集團在美國各地至少有9位成員，組織成員之間利用網路通訊軟體相互聯繫。

警方隨後展開追捕的行動，在2018年7月18日，於佛羅里達抓到詐騙集團的首腦，25歲的瑞奇‧約瑟夫‧漢德舒馬赫（Ricky Joseph Handschumacher）被當局依竊盜、涉嫌洗錢、非法入侵他人電腦等罪嫌起訴；雖然瑞奇坦承自己是詐騙集團的一員，並透露利用自己的手機洗錢超過10萬美金（至少約新台幣300萬元），但是他拒不認罪。

警方在調查期間還發現，詐騙集團一度將下手目標放在美國的虛擬幣交易平台雙子星（Gemini Trust Company）的執行長泰勒‧溫克勒佛斯（Tyler Winklevoss）身上，想偽冒他的SIM卡以竊取他名下的虛擬貨幣。