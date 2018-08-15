生存率為零 她仍堅持生下孩子 醫師完成手術卻開心不起來

2018-08-15 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕住在中國江蘇無錫市的網紅作家吳夢，前陣子被診斷出自己是名重度肺動脈高壓患者，之後醫院報告指出肚裡的孩子與自己的性命只能選一個，但她不顧家人朋友反對堅持要產子，還用自己在網路上的知名度高調宣傳此事，聲稱如果這場難度極高的手術成功，那些同樣罹患肺動脈高壓的患者也會有希望。最後執刀醫生及其團隊戰戰兢兢的完成手術，孩子順利生下，吳夢的命也保住，但是醫生卻一點也開心不起來，表示希望不要再有下一個例子。

據中媒報導，自2013年起，吳夢便發現自己心臟有問題，之後確診為先天性心臟病引發肺動脈高壓症。即使知道自己的身體狀況不允許懷孕生子，產科醫師馬錦琪也不斷警告她最後生存率幾乎等於零，但吳夢仍舊堅持，還主動簽下免責聲明，想要賭一把。

在懷孕的這段期間，吳夢主動接受媒體訪問，表示自己賭命產子是為了醫學，並對外宣稱自己已經向官方申請成為醫學實驗人的報告，一切後果自己承擔。而她也藉著自己在網路上的知名度，高調表示手術如果成功那就是奇蹟，但失敗也是理所當然，她願意為自己賭一把，為同樣是肺動脈高壓症的患者圖一個希望。

今年6月16日，吳夢在無錫市人民醫院剖腹產，順利生下孩子。之後醫院在6月27日為吳夢進行心房間隔缺損修補及肺移植手術，成功保住吳夢性命。完成了世界首例肺動脈高壓產婦肺移植這個高難度手術，作為執刀醫師的陳靜瑜卻表示一點也不開心，吳夢現在健康狀況仍然堪憂，十分虛弱，陳靜瑜認為這個手術的賭注太大，很容易兩個生命就這麼走了，她希望這樣的手術僅此一例就好，今後別再有。

現在的吳夢骨瘦如柴，雖然在親友悉心照顧下慢慢恢復，但她也表示歉意，當初以為自己可以成為深受同樣疾病折磨的那些人一個榜樣，但現在卻弄得憔悴不堪，「想死，但我現在連自殺的力氣都沒有；想活，又怕成為大家的累贅」吳夢說自己只感到糾結與難過，目前只想要和孩子、家人回去好好休息。