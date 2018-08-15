德西兩國簽署協議 48小時內送難民回西班牙

2018-08-15 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕柏林與馬德里8月初簽署協議，德國會將已在西班牙註冊並尋求庇護的移民還給西班牙，同時支付遣返費用，11日協議正式生效。

綜合外媒報導，如果已在西班牙註冊並申請庇護的移民，在進入德國邊境時被發現，德國可在48小時內遣返，至於西班牙會為當地註冊的難民辦理庇護申請，無成年人相伴的未成年難民由於不在協議範圍內，會繼續留在德國。

協議中，西班牙未向德國要求任何相應補償，而這是德國和其他歐盟成員國，針對難民遣返問題達成的第一個雙邊協議。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）對這份協議表示歡迎。他說，這表明雙方堅信只有通過攜手合作，才能解決問題。

此外，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）自上任以來，一直想把難民議題搬上歐盟領導人的議事日程，而在6月歐盟高峰會結束達成的協議中，他提到，西班牙作為難民前沿地帶，需要更具體的協助。

德國內政部發言人透露，目前德國也正與希臘和義大利就移民遣返問題進行談判，這兩個國家都要求德國對此給予相應補償費用。

自義大利緊縮難民政策後，西班牙已成為非洲移民進入歐洲的主要門戶，下月在奧地利召開的歐盟高峰會上，兩國總理將繼續在會談中討論共同願景，解決難民危機。