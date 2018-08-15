美少女與「喪屍娃娃」交往3年 下月要結婚

卡德萊娔（右）宣布9月將與喪屍娃娃凱莉（左）結婚。（圖擷自臉書Felicity Rossi Kadlec）

2018-08-15 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國19歲少女卡德萊娔（Felicity Kadlec）日前表示將在今年9月結婚，不過對象卻是一個恐怖的喪屍娃娃凱莉（Kelly）。儘管這讓她受到不少批評，但她仍表示：「不管別人怎麼看我，凱莉都是真實的，我很愛她。」

根據外媒報導，這隻喪屍娃娃凱莉是卡德萊娔13歲收到的生日禮物，不過到了16歲時，卡德萊娔卻突然對它產生感情，並開始「交往」長達3年。近日，她更宣布要和凱莉在下個月結婚，「因為9月剛好是我們的生日，我已經買好了戒指」。

儘管這個決定引起許多家人和朋友的反對，平時他們也不准卡德萊娔將凱莉帶出門，要求她和真人交往，但卡德萊娔仍在臉書大方曬恩愛，不僅封面和頭貼都是和凱莉的合照，她的簡介上還寫著，「我愛上一個女人凱莉，我會試著成為一個溫暖的人。」

「凱莉讓我感到安全。」卡德萊娔坦言，雖然過去曾經交過男朋友，但他們都無法帶給她現在這種感覺。她還說，「我知道有些人認為我應該要和真實的人在一起，但對我來說，凱莉是真實的」、「我對她的愛是無法改變的，因為她永遠是我心靈的一部分」。