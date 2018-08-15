230萬人出逃！ 委內瑞拉：嚴重缺乏食物及醫藥

委內瑞拉人大舉逃離委國，鄰近國家哥倫比亞、厄瓜多、祕魯與巴西等國首當其衝。（歐新社）

2018-08-15 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕世界上每天有近10億的人口處於挨餓狀態，加上人口暴增、氣候變遷與資源枯竭等因素，造成糧食恐嚴重短缺，然而聯合國發言人於14日表示，委內瑞拉約有230萬人因缺乏食物而逃出國。

綜合外媒報導，委內瑞拉人主要是因食物短缺而逃離委國，但醫藥資源短少、惡性的通貨膨脹、高犯罪率等情況都十分嚴重，人民處於高度危險之中。

聯合國發言人杜亞里克（Stephane Dujarric）表示，委國的藥物和醫療用品都嚴重短缺，由於無法獲得必要的藥物，超過10萬名的愛滋患者面臨極大風險。

他補充說，這個情況讓以前已根除的疾病，包括麻疹、瘧疾、肺結核和白喉等疫情正在擴大，更轉述聯合國人道官員報告說，逃離委國的人數中有130萬人營養不良。

委內瑞拉人大舉離開委國是拉丁美洲歷史上規模最大的人口流動之一，逃出委國的委內瑞拉人主要逃到哥倫比亞、厄瓜多、祕魯與巴西等國，自今年初以來，約有54.7萬委內瑞拉人通過哥倫比亞邊境進入厄瓜多，針對這個情況，厄瓜多已宣布北部的3個省份進入緊急狀態。

厄瓜多政府表示，每天有多達4000名委內瑞拉人正在尋求進入厄瓜多，而哥倫比亞總統胡安·曼努埃爾·桑托斯（Nicolas Maduro）於本月2日離職前，許可了委國44萬難民2年的臨時居留許可證。