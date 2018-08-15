涉性侵多名女弟子 中國佛教領導人釋學誠下台

2018-08-15 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國佛教協會會長、龍泉寺住持釋學誠日前爆出性侵醜聞，遭控性侵多名比丘尼，今早中國佛教協會召開理事會議，接受釋學誠辭去會長、常務理事、理事等職務，據悉，釋學誠目前正在福州一處小院「閉門思過」，同時也會辭去全國政協常委等社會職務。

綜合媒體報導，由於釋學誠是中國佛教界第一號人物，性侵醜聞爆發後對中國佛教的形象造成嚴重打擊。先前釋學誠與比丘尼的鹹濕對話在中國微博瘋傳，加上2位擁有北京清華大學博士學位的前龍泉寺都監釋賢佳（俗名：劉新佳）、釋賢啟（俗名：杜啟新）本月1日撰寫長達95頁的論文級檢舉文件，內容包括向女弟子發短訊性騷擾、性侵多位出家女弟子、利用多種手段精神控制女弟子、「男女雙修」等諸多不法行為，事件曝光，引發中國佛教界震驚。

龍泉寺當晚隨即發布嚴正聲明，稱此事背景複雜、組織運作、用心險惡，釋賢啟、釋賢佳收集偽造素材，歪曲事實並散佈不實舉報材料，構陷佛教大德，誤導大眾，已涉嫌構成犯罪。中國國家宗教局翌日則表示將展開調查。

根據《星島日報》報導，今早中國佛教協會第9屆理事會第3次會議上宣布釋學誠確定下台，但決議內容對釋學誠性騷擾及性侵多名女弟子及相關請辭細節都隻字未提。

報導內容指出，據佛學界消息透露，釋學誠13日已由相關人員送到福州一間小院「閉門思過」、「了卻殘生」，下台後不能再回三大寺廟（廣化、法門寺、龍家青），更遭禁止出國。

52歲的釋學誠是福建人，擁有研究生學歷，23歲就擔任福建莆田廣化寺方丈，曾是中國漢傳佛教寺院中年紀最輕、學歷最高的方丈；2005年出任龍泉寺方丈，2015年出任中國佛教協會會長，近年倡導「人間佛教」理念，以適應近代中國社會轉型。

此外，釋學誠還擔任全國政協常委、民族和宗教委員會副主任，北京市政協常委，兼任中國宗教界和平委員會常務副主席、中國人民爭取和平與裁軍協會副會長、福建省佛教協會會長、陝西扶風法門寺方丈、北京師範大學人文宗教高等研究院副院長等職務。