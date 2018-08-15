今夏奪命熱浪 研究：類似氣候將持續至2022年

今夏北半球受熱浪侵襲，多國出現創紀錄高溫，並有致命災情傳出。（法新社）

2018-08-15 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕今年北半球夏季遭到極端高溫襲擊，除了低緯度地區更加炙熱難耐外，高緯度地區也難逃熱浪席捲，最新一份科學報告顯示，類似今夏的異常高溫氣候將持續至2022年。

綜合外媒報導，這項研究在今夏熱浪來襲前就開始進行，最近發表於《自然通訊》（Nature Communications）科學期刊，研究內容指出，在2018年至2022年間，全球平均陸地及海洋溫度異常溫暖的機率較高，意味著未來5年內，夏季熱浪將可能成為常態。

法國國家科學研究中心學者，本研究的共同作者薩維勒奇（Florian Sevellec）表示，全球暖化正在進行，但這不代表平均氣溫將逐年上升，他解釋說，在暖化過程中，仍存在異常溫暖或異常寒冷的個別年，而接下來的5年內，地球氣候異常溫暖的機率遠較異常寒冷高上許多。

科學家針對這次研究採用的概率預測模式進行回顧性測試，將1998年至2013年間氣象相關數據納入該模式運算，得出的結果準確地符合該年氣象狀態。研究人員指出，未來5年內出現極端溫度的可能性增加，而海面異常高溫出現的頻率增加，也將有利熱帶風暴活動。