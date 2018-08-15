天氣熱為何讓車禍增加？ 專家找出關鍵原因了...

歐洲天氣超熱，波蘭民眾曬日光浴。（歐新社）

2018-08-15 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本、歐洲最近都被籠罩在高溫下，根據《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）的一項研究，炎熱天氣更容易發生致命的車禍和食品安全問題，當氣溫超過攝氏29度時，警察和政府食品檢查員的績效會變差。

根據《CNN》報導，該研究指出，若氣候持續變遷，2050年前或是再過50年左右，世界可能不如現在安全。報告共同作者、麻省理工學院媒體實驗室研究人員歐布拉多維奇（Nick Obradovich）指出，高溫對人體功能有很大影響，除了改變睡眠品質、情緒、精神健康、自殺風險，工作的生產力也會變差。

這份研究分析內容包含2000至2017年千萬次警方攔檢數據、逾50萬起致命車禍案件；及2012至2016年間逾400萬次食安檢查紀錄，餐廳與食品生產設施的違規行為。

分析結果指出，當氣溫超過攝氏26度時，政府的食安檢查人員出動對餐廳進行檢查的機率就會降低，並預估氣溫達30至40度範圍內，每天針對75萬項設施的檢查次數會減少約8000次。

報告也發現，氣溫升高會讓警方攔檢次數下滑，當氣溫超過攝氏29度時，警方攔檢次數減少，會比氣溫較低時減少約1.5%。

歐布拉多維奇提出解決方法，例如在均溫逐漸升高地區中工作的警察，可穿著淺色制服來反射熱輻射，而在高溫日子裡進行食安檢查的人員，則可盡量鎖定少數嚴重違規的設施進行取締。