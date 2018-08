天氣熱為何讓車禍增加？ 專家找出關鍵原因了...

歐洲天氣超熱,波蘭民眾曬日光浴。(歐新社)

2018-08-15 14:02

〔即時新聞/綜合報導〕日本、歐洲最近都被籠罩在高溫下,根據《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的一項研究,炎熱天氣更容易發生致命的車禍和食品安全問題,當氣溫超過攝氏29度時,警察和政府食品檢查員的績效會變差。

根據《CNN》報導,該研究指出,若氣候持續變遷,2050年前或是再過50年左右,世界可能不如現在安全。報告共同作者、麻省理工學院媒體實驗室研究人員歐布拉多維奇(Nick Obradovich)指出,高溫對人體功能有很大影響,除了改變睡眠品質、情緒、精神健康、自殺風險,工作的生產力也會變差。

這份研究分析內容包含2000至2017年千萬次警方攔檢數據、逾50萬起致命車禍案件;及2012至2016年間逾400萬次食安檢查紀錄,餐廳與食品生產設施的違規行為。

分析結果指出,當氣溫超過攝氏26度時,政府的食安檢查人員出動對餐廳進行檢查的機率就會降低,並預估氣溫達30至40度範圍內,每天針對75萬項設施的檢查次數會減少約8000次。

報告也發現,氣溫升高會讓警方攔檢次數下滑,當氣溫超過攝氏29度時,警方攔檢次數減少,會比氣溫較低時減少約1.5%。

歐布拉多維奇提出解決方法,例如在均溫逐漸升高地區中工作的警察,可穿著淺色制服來反射熱輻射,而在高溫日子裡進行食安檢查的人員,則可盡量鎖定少數嚴重違規的設施進行取締。