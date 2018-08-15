防止恐怖攻擊 洛杉磯地鐵將引進人體掃描機

2018-08-15 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕為了應對大眾運輸系統長期面臨的潛在攻擊威脅，美國加州洛杉磯郡大都會交通運輸局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority）宣布，將於數個月內在洛杉磯地鐵設立人體掃描機，以掃描武器和爆裂物，洛杉磯地鐵也成為全美國第一個安裝人體掃描機的大眾運輸系統。

綜合外電報導，人體掃描機設備由英國公司Thruvision提供，可以檢測出身上的金屬與非金屬物體，並從9公尺外偵測出可疑物品，每小時可以掃描2000多名乘客，不論是塑膠炸彈、3D打印槍支、陶瓷刀都將無所遁形。

美國運輸安全局（TSA）局長佩柯斯克（David Pekoske）表示：「我們國家的運輸系統持續面臨威脅。我們的工作是確保運輸系統的安全，不讓恐怖事件在我們監控下發生。」

洛杉磯郡大都會交通運輸局執法部門主管威金斯（Alex Wiggins）表示，掃描機的功能主要是尋找能製造大規模傷亡事件的武器，「我們要尋找炸彈背心和突擊步槍，我們不一定在尋找那些無法造成大規模傷亡的小型武器」。

未來地鐵站內將會張貼標誌，警告乘客會受到全身掃描檢查。雖然掃描屬於自願性質，但選擇不接受掃描的乘客將無法搭乘。威金斯不願說明採購的掃描機數量，只說人體掃描機將在數個月內推出，而地鐵員工和警察首先需要受訓，學習如何使用設備。