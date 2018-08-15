九州新岳火山蠢動恐爆發 日氣象廳緊急發布避難準備令

日本氣象廳今早發布緊急通知，將口永良部島的新岳火山「噴火警戒等級」從2調升到4，呼籲民衆開始避難。圖為2015年5月火山爆發情形。（路透）

2018-08-15 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕九州南部口永良部島的新岳火山活動日趨頻繁，日本氣象廳今早發布緊急通知，將「噴火警戒等級」從2調升到4，呼籲民衆開始避難。

日本氣象廳在當地時間今上午10點30分（台灣時間9點30分）發佈緊急通知，九州南部的口永良部島開始出現火山活動，從清晨至今已出現26次火山性地震，震央都在新岳南西側山腳下，地震深度僅僅5公里，最大地震規模1.9，與2015年5月新岳火山爆發前夕極為類似，推斷之後火山爆發的可能性很高。

日本氣象廳將鹿兒島縣屋久島町的「噴火警戒等級」調高到4，呼籲民衆開始避難，新岳火山半徑3公里以内，可能出現火山噴射的碎石，以及火山碎屑流，必須注意。

2015年5月29日，新岳火山大爆發，噴煙高度達9000公尺，火山碎屑流流至海岸，「噴火警戒等級」提升到最高等級5的避難通知，直到年底才解除。

「噴火警戒等級」等級：

等級5（避難）：必須從危險區域避難。

等級4（避難準備）：有危險之虞地區，開始預備避難；老年人、殘障人士、小孩等需要特別照顧者，開始避難。

等級3（入山管制）：禁止進入危險山區或登山；老年人、殘障人士、小孩等需要特別照顧者，開始準備避難。

等級2（火山口周邊管制）：禁止進入火山口附近。

等級1（活火山注意）：視情況禁止進入火山口附近。