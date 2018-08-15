獵槍自轟面目全非 少女換臉獲新生

2018-08-15 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名22歲少女斯特柏菲爾德（Katie Stubblefield）18歲那年因為感情、健康問題，用獵槍自轟，救回一命後的斯特柏菲爾德臉部嚴重毀容，去年她接受臉部移植手術，成為美國最年輕接受此手術的人。

綜合外媒報導，斯特柏菲爾德18歲時，因為腸胃、消化系統問題，接受過幾次手術，身體狀況已影響到她的心情，在斯特柏菲爾德學校任職的媽媽又突然被校長解雇，讓信任校長的斯特柏菲爾德覺得被背叛了，事隔不到一個月，斯特柏菲爾德在男友的手機中發現男友傳訊息給其他女生，雖然後來男友家人跟她說，她男友已和該女生分手，但仍讓她深陷背叛的痛苦。

某次，斯特柏菲爾德在哥哥位於牛津的住處時，她在房間裡不停來回踱步、不斷用手機傳送訊息，哥哥發覺妹妹的情況非常糟糕，到外面打電話和媽媽談論妹妹的狀況，這時，斯特柏菲爾德拿起哥哥的獵槍抵著下巴並扣下扳機，哥哥聽到巨響後立刻衝回住處，妹妹已面目全非、鮮血遍布。

去年，斯特柏菲爾德接受了臉部移植手術，幫助她恢復臉部結構以及呼吸、咀嚼、吞嚥等功能，捐贈者為一名31歲的女子史奈德（Andrea Schneider），手術在去年5月間進行，過程花了31個小時完成。