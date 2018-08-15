馬國女同志「車震」 被捕判鞭刑

馬國人權團體表示成年人之間的同性愛戀不是犯罪行為，這是對LGBT的歧視。圖為示意圖，與本新聞無關。（記者羅沛德攝）

2018-08-15 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞兩名女同志今年四月在車中發生性行為時，遭伊斯蘭執法人員逮捕，受到伊斯蘭法律的懲處，遭判6下鞭刑以及806美元

（約台幣2萬5千元）的罰金。

綜合外媒報導，4月8日，伊斯蘭執法人員發現年齡分別為32歲和22歲的女同志在車上進行性行為，更在車椅下搜出情趣用品，執法人員說其中一人的衣服已經被脫光，隨後即刻將兩人逮捕。

法官伊斯邁爾（Muhamad Khasmizan Abdullah）表示，伊斯蘭教是禁止同性之間的性交，這是一種冒犯、更在道德上有嚴重瑕疵，因此判鞭刑以及罰金，倘若拒繳罰金，恐要入監服刑4個月。

馬國人權團體Justice for Sisters的蘇拉提瑞（Thilaga Sulathireh）則譴責法院的判決是一種酷刑，她表示，以前有過女同志伴侶被捕的案件，但不知道是否有遭判刑，更說道成年人之間的同性愛戀不是犯罪行為，這是對LGBT的歧視。

馬國中穆斯林的比例相當高，社會風氣因此較保守，導致當地的女同性戀、男同性戀和跨性別（LGBT）人士受到很大的迫害。

此外，馬國擁有雙軌法律制度，伊斯蘭法院管理的案件包括宗教和家庭等，但該法律大多數視男女同志為犯罪行為，更認為口交和肛交是「違背自然的秩序」，據當地民法規定，可對違法者進行鞭刑和罰款，最高還有可能被處以20年徒刑。

法官伊斯邁爾在庭上說道：「懲罰是你們應該受的，這是給你們的教訓和給大眾的提醒。」

馬國國際特赦組織對此聲明表示，望政府能廢除對LGBT群體施加懲罰的法律，更表示他們不僅關注這兩名女同志的判決，更關注整個LGBT群體。