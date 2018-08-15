南北韓鐵路預計年底接通 文在寅：致力實現經濟統一

南韓總統文在寅今天在光復節發表演說，宣傳他的朝鮮半島和平運動。他呼籲建造與北韓相連的鐵路、能源和經濟合作，作為東北亞和平與繁榮的基石。（美聯社）

2018-08-15 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今天在光復節發表演說，宣傳他的朝鮮半島和平運動。他呼籲建造與北韓相連的鐵路、能源和經濟合作，作為東北亞和平與繁榮的基石。

《韓聯社》報導，文在寅再次承諾結束朝鮮半島分裂，並稱只有南北韓建立持久的和平、經濟共同體，才能實現「真正的光復」。文在寅說，「我們必須為生存發展，克服這樣的分裂。即使政治統一的距離還很遠，建立南北之間的和平、自由互相訪問，形成一個共同的經濟共同體，才是真正的光復。」

文在寅表示，南北韓的發展不是美國、北韓關係發展的額外結果，相反的，南北韓關係的發展是推動朝鮮半島無核化的動力。文在寅預計在年底前建立南北韓公路連接，興建兩國相連的鐵路計畫，他還提議東亞6國及美國建設「鐵路共同體」，作為與北韓實現一體化的開端。6個東北亞國家包含南北韓、中國、日本、俄羅斯和蒙古。

文在寅指出，朝鮮半島完全無核化後，兩國的經濟合作才能真正開始。之後南北韓奠定和平基礎後，將在兩國邊境的京畿道和江原道設立至少2個跨境經濟特區，今後30年的經濟合作能創造至少170兆韓元（約新台幣4.6兆元）的經濟效益，而這僅是部分的資源效益，如果南北韓全面展開經濟合作，其效益將不止於此。