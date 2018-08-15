日本擬延長暑假避開熱傷害 校方與家長出現反彈聲浪

日本文科省針對酷暑通知各教育委員會討論「延長暑假」事宜，不過也有許多反對「延長暑假」的聲浪出現。圖為日本孩童在東京都練馬區公園戲水。（歐新社）

2018-08-15 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本今年夏季熱浪不斷，有大約120人因酷暑熱傷害而死亡，其中不乏長者及年幼學童，日本文部科學省也對此通知各教育委員會討論「延長暑假」事宜，不過也有許多反對聲浪出現。

根據《日經中文網》報導，愛知縣豐田市一名小一學童，在校外教學返校後突然失去意識，送醫後不治。對此，文科省在8月7日通知各教育委員會，指出在優先考慮學生健康下，討論根據炎熱程度設置「臨時停課日」或者「延長暑假」，被停課影響的授課時間，則透過縮短寒假或週六上課來彈性調整。

然而文科省所規劃的「延長暑假」方針，卻遇到地方基層反彈，德島縣鳴門市從2018年度開始將13所小學的暑假縮短1週，相關負責人為難地表示：「突然被要求（延長暑假），難以應對。」

東京都豐島區一名雙薪家庭的媽媽表示，若暑假延長的話，給孩子做午飯等負擔將加重，也不能一直靠孩子的祖父母幫忙；埼玉縣川口市一名小二學童的母親則有不同看法，認為考慮到孩子的安全，應該延長暑假。

另外，則有其他聲浪指出，比起延長暑假，更應該加緊安裝教室冷氣，不過各地公立中小學的冷氣安裝率仍有極大落差，據文科省統計，千葉縣內的安裝率為44.5%、埼玉縣為76%、神奈川縣內為79%，大幅高於全國平均水準的50%，東京都則由於財政充裕，安裝率高達99.9%，考慮到各縣財政狀況大不相同，要全面安裝冷氣仍有實行困難。