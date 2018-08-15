義大利高架橋斷落 專家早示警「倒塌是遲早問題」

義大利「莫蘭迪大橋」從中斷裂，造成數十人死亡。（路透）

2018-08-15 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕義大利熱那亞（Genoa）14日發生高架橋倒塌重大事故，造成數十人死亡，專業工程網站「Ingegneri.info」稍早刊文引述專家說法，指該橋在建築結構上存在嚴重缺陷，「倒塌是遲早的問題」。

綜合外媒報導，發生意外的莫蘭迪大橋（Morandi bridge）出自義大利知名建築工程師莫蘭迪（Riccardo Morandi）之手，這座橋在1967年落成，只撐了51年就在2018年倒塌，與其他同類型大橋的「世紀壽命」相差1倍之多，專家推測，這與莫蘭迪設計這座大橋時，採用了錯誤的混凝土計算法有重大關聯。

「Ingegneri.info」刊出的文章引述熱那亞大學專精混凝土建築的柏倫企奇（Antonio Brencich）教授說法，指莫蘭迪在設計大橋時，使用自己擁有的專利技術「莫蘭迪M5」推估加固混凝土老化速度，但該技術在若干年後被證明具有錯誤，而莫蘭迪在後來建造的同類建築也不再使用該技術。

《法新社》報導指出，柏倫企奇早在2016年就曾對此做出警告，而莫蘭迪大橋於同年進行大型維修工程，倒塌前則正進行支撐大橋地基相關工程。此外，有不少工程師指出，義大利國內一批50至60年代建築物在設計時採用了相同的計算法，目前正處於倒塌的危險時期，呼籲當局應正視此問題，防止類似憾事再度發生。