厄瓜多「死亡曲線」巴士撞卡車釀24死、19傷

厄瓜多當地時間13日，一輛跨國巴士，行經首都基多（Quito）郊區的「死亡曲線」（Curva da la Muerte）路段時，撞上1輛卡車後翻覆，且波及周邊民宅，目前造成24人死亡，19人受傷，多數死者為哥倫比亞人。（法新社）

2018-08-15 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多再傳一起死亡車禍 。當地時間13日，一輛跨國巴士，行經首都基多（Quito）郊區的「死亡曲線」（Curva da la Muerte）路段時，撞上1輛卡車後翻覆，且波及周邊民宅，目前造成24人死亡，19人受傷，多數死者為哥倫比亞人。

綜合外媒報導，這輛登記為哥倫比亞的跨國長途巴士，凌晨3時許，在基多以東30公里的Pifo-Papallacta高速公路上，撞上一輛大型卡車而翻覆後，又波及3棟民宅，導致24人死亡，其中3名還只是兒童。

「罹難者大多為哥倫比亞人。」基多安全部長薩帕塔（Juan Zapata）說：「這是一場非常複雜的事故，我們正努力收集更多的訊息。」

厄瓜多警方表示，巴士內也有委內瑞拉的乘客。

他們指出，事故路段被當地人稱作「死亡曲線」，是當地著名的危險路段；而當地消防員已開始辨識屍體，真正的車禍原因仍有待確認。

報導提及，厄瓜多的道路大多非常危險，加上公共車輛雖伴隨頻繁的機械故障，卻又經常高速行駛，導致相關事故時常發生。

此外根據相關監督組織Justicia Vial調查，厄瓜多平均一天有7人死於交通事故，讓交通事故成為厄瓜多主要死因之一。