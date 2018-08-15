家電用壞返美Costco退貨 女炫耀遭中國人砲轟無恥

美國賣場好市多（Costco）寬鬆的退貨規則，卻被一名華裔女子濫用，日前她將用過、摔壞1年半的家電和藥品，退回給好市多，事後還在網路上拍影片炫耀。（圖擷取自微博）

2018-08-15 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國賣場好市多（Costco）寬鬆的退貨規則，卻被一名華裔女子濫用，日前她將用過、摔壞1年半的家電和藥品，退回給好市多，事後還在網路上拍影片炫耀，遭到中國網友砲轟，「就是有你這種人，敗壞中國人的聲譽！」

綜合媒體報導，這名華裔女子所拍的影片顯示，她站在美國洛杉磯某間好市多門口，介紹要退貨的商品，分別是用過1年半的掃地機器人、用壞的空氣淨化機和1盒已經開封的藥品。她退貨後，手上拿著收據，用理所當然的語氣說，「這些東西我們都用了很久了，我們都不喜歡，或者說效果不好。」

影片最後，該女子特別拍攝一名華裔男子推著超市購物車經過的畫面，並得意地說，「這種丟臉的事情一般都是讓我老公做的。」

女子將影片PO在抖音後，隨即造成網路瘋傳，引起洛杉磯華人撻伐，認為她濫用美國賣場的退貨規則，敗壞美國華人的信譽。也有中國網友說，「簡直就是敗壞名聲，不要臉」、「就是這種人敗壞了中國人的聲譽！」、「這會拉高華人的社會信用成本」、「就是那種貪小便宜還沾沾自喜」、「奇葩的不是超市，是佔便宜的你啊」。

報導提到，該女子年齡為30歲，定居美國洛杉磯，職業是代購。她的老公則為在美國出生的華人。

該女子回應，稱她是想讓大家了解美國超市的奇葩服務，稱自己的家境一般，「我家沒有礦」、「一段影片不足以了解一個人」。