義大利高架橋斷數十人亡 倖存駕駛：這是真正末日！

義大利北部熱那亞A10高速公路一座高架橋14日在暴風雨中突然斷裂崩塌。（路透）

2018-08-15 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕義大利熱那亞（Genoa）昨發生高架橋倒塌，官方稱至少26人不幸身亡，但外媒推估死亡人數至少35人，救難人員持續進行搜救行動，義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）認為該橋本來就該整修，卻因為歐盟制肘，導致義大利因預算限制，無法維修舊建物。

綜合外媒報導，義大利警方稱，事發當時有數十台車輛從45公尺高的橋面掉落，至少26人死亡、15人重傷，有外媒稱至少35人死亡、12人失蹤。目前有來自全義大利約300名救難人員到場救援，搜救犬也出動協助。警方表示，他們相信瓦礫堆下還有人活著，所以繼續搜救。

報導指出，該橋建於20世紀60年代，義大利交通部長托尼乃利（Danilo Toninelli）表示，這次災難凸顯出義大利有許多基礎設施太過老舊，而且缺乏維修。薩爾維尼則說，必要時應不理會歐盟的預算限制，他憤怒地發誓，絕對要追究相關人士的責任。

報導表示，昨天有照片顯示，一台小貨車差一點墜落橋下，駕駛心有餘悸地說，這是真正的世界末日，他簡直不敢相信眼前看到的景象。對於這場悲劇，法國總統馬克宏表示，將提供義大利一切必要的援助，歐盟委員會主席容克則對罹難者致上最深切的哀悼。

救難人員不放棄搜索。（彭博）