美賓州天主教神父性侵兒童 陪審團：300多名神父犯罪

美國賓州司法部官員發佈，大陪審團查出6個羅馬天主教教區逾300多名神父犯性侵罪，上千兒童受害。（美聯社）

2018-08-15 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州最高法院一個大陪審團歷經2年調查、訪談，賓州司法部官員週二公佈一份報告，揭發州內羅馬天主教會6個教區，數十年來掩蓋神職人員對兒童性犯罪的惡行，有證據顯示，涉案神父達300多人，受害者逾千人。

這份約900頁的報告，被認為是對美國教會犯罪行為最完整的報告之一，調查範圍為賓州8個天主教教區之中的6個，他們共同為170多萬天主教徒服務。調查報告根據數十名證人的證詞及50萬頁教會內部文件，陪審團指控有超過300名神父涉及性犯罪，有逾千名受害兒童的身分可識別，多數涉案神父坦承犯行。

有一名神父詳述替一名未成年人服務並幫助她墮胎，然後她被允許留在該部；另1名神父師承認至少與15名男孩口交或肛交，其中一名年僅7歲；還有一位神父收集了他在家中虐待的女孩的尿液、陰毛和經血。

報告也指出，有2位神父被確認並起訴，其中包括一名在2010年之前每月對2名兒童性侵的案件。但陪審團成員不諱言，仍有許多受害者不敢站出來，或紀錄遺失，推估實際受害者可能是成千上萬。

但由於絕大部分犯行發生時間久遠，無法以現行法律起訴，大陪審團呼籲修法，廢除兒童性犯罪的訴訟時效，並加強立法，迫使民眾勇於通報他們發現的犯罪行為。