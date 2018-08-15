義高架橋斷落如末日景像 車輛墜百米傳35死

2018-08-15 00:38

〔中央社〕義大利熱那亞市一座高架橋今天在暴風雨中部分斷落，不少車輛自近100公尺的高度落下，可能是結構問題肇禍。義大利新聞社（ANSA）引述消防人員說法報導，至少有35人喪生。

死傷人數目前眾說紛云，艾吉新聞社（AGI）報導，副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）稍早在西西里告訴記者：「大約有30人喪生，還有很多其他人重傷。」路透社則報導，民防機構表示，已知有20死16傷。

交通部長托尼乃利（Danilo Toninelli）在事發後很快表示，這很可能成為「重大慘劇」。他又說，這次災難凸顯義大利基礎設施破舊不堪，而且缺乏維修，得要讓「應該負責的人付出代價」。

交通部次長芮西（Edoardo Rixi）接受訪問時表示，死亡人數可能還會升高。他說：「這麼重要的橋梁建造時竟然未設法防範這種斷落情況，令人無法接受。」

義大利媒體報導，約20輛汽車因斷橋事故受害，已有兩人由墜落的汽車中獲救。一位目擊者告訴義大利天空電視台（Sky Italia），高架橋斷落時，他看到有「8或9輛車在橋上」，場面宛如「末日降臨」。

出事的莫蘭迪橋（Morandi Bridge）連接聯絡義大利和法國以及通往其他渡假地區的公路。在重大節日八月節（Ferragosto）前夕，許多義大利人前往海灘或往山區走，交通運量較平日繁忙。

英國廣播公司（BBC）報導，監視畫面看來顯示，撐住高架橋的一座橋墩在暴雨天氣中斷裂。警方認為與狂暴的驟雨有關。

義大利新聞社（ANSA）說，當局懷疑結構瑕疵導致莫蘭迪橋斷落。據媒體報導，斷落的橋面長約80公尺。

斷落的高架橋大多掉落下方鐵道，部份砸中一家工廠的屋頂和其他建築物，也至少壓毀一輛貨車，還有許多大塊混凝土掉在橋下的河裡。多輛汽車和卡車自橋上墜落，陷在瓦礫堆下。

地方救護單位貼出一張照片顯示，一輛卡車停在仍完好的高架橋段末端，差點跌落。

熱那亞（Genoa）位於義大利西北部的山區和海岸間，當地地形高低不平，因此市區和周圍道路常有長長的隧道和高架橋。

莫蘭迪橋建於1967年，高90公尺，長一公里多，兩個支柱間最長路段為200公尺。這座高架橋是連接通往法國的A10公路及北向到米蘭的A7公路間的主要通道。

這座橋曾在2016年進行重建工程。工程單位表示，事發時正進行強化橋墩的工作，這座橋持續受到監控。

這是義大利最新一起橋梁斷落事故，義國常因地震造成災情，但基礎建設品質欠佳，凸顯近年經濟疲弱的影響。