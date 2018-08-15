阻五大菸商卑鄙擴張 前紐約市長捐兩千萬美元

2018-08-15 00:22

〔中央社〕前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）今天提供3個反菸組織2000萬美元，對抗在全球各地、特別是在開發中國家，積極行銷致命產品的菸草產業。

彭博表示，分別設在法國、英國和泰國的非營利組織，共同獲得為期3年捐款，以突顯業界主導的致力減少煙草使用的打擊策略。

他透過電話表示：「我有悲憫之心。它們希望推廣自己的產品為股東賺錢，但此舉正在扼殺大眾，而我一直認為，還有比一味增加利潤，更有價值且更重要的事。」

彭博又說，新倡議將透過揭露煙草業者的卑鄙手段，包括直接向兒童行銷等，來保護消費者。

英國巴斯大學（University of Bath）由學者和記者組成的菸草控制研究小組，長期追蹤煙草業致力影響公共政策的手法，並自2011年起在tobaccotactics.org網站公布調查結果。

根據調查，全球五大菸商擴大市場的策略包括：控告政府實施香菸無裝飾包裝、贊助文化活動或運動隊伍以及挑戰無菸區的合法性等。

根據世界衛生組織（WHO），每年因抽菸致癌或罹患其他肺部疾病，奪去近700萬人的生命，光是在中國就有100萬人。在大多數富裕國家，吸煙率達到穩定水平，但開發中世界吸菸人口不斷攀升，絕大部分是男性，尤其是年輕人。（實習編譯：侯文婷/核稿：劉學源）