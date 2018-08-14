義大利高架橋垮掉 最幸運小貨車停在「斷崖」前！

綠色貨車前方就是「斷崖」，空蕩蕩的，讓人不禁為司機捏一把冷汗。（歐新社）

2018-08-14 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕義大利北部熱那亞A10高速公路一座高架橋今（14）日在暴風雨中突然斷裂崩塌，超過30輛車摔落地面，造成數十人死亡，從現場照片可見，一輛綠色貨車驚險停在橋樑斷裂處前方數公尺，幸運逃過一劫，被網友封為「世界上最幸運的人」。

從多張外電照片可見，這輛綠色貨車在橋樑斷裂處前方緊急剎車，往前數公尺就是崩塌缺口，從另一個角度來看，綠色貨車前方就是「斷崖」，空蕩蕩的，讓人不禁為司機捏一把冷汗。

不少網友也在討論這輛綠色小貨車，有人形容這個場景令人毛骨悚然，有網友說，「我可以想像司機當下一定緊抓方向盤」、「無法想像貨車司機有多害怕！」英國歌手Steve Brookstein也在推特上轉發小貨車的驚險照片，稱這是「世界上最幸運的人」。

據當局表示，高架橋斷落當下，有30至35輛汽車和3輛卡車在上面行駛。救援人員目前仍在現場搜救。

一輛綠色貨車驚險停在橋樑斷裂處前方數公尺，幸運逃過一劫（路透）

綠色小貨車幸運逃過一劫，被網友封為「世界上最幸運的人」。（法新社）