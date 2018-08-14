我是美國人！中國女加入美海軍陸戰隊 宣示歸化美國

中國女子張慧茹（音譯）加入美國海軍陸戰隊，於V-22魚鷹式傾轉旋翼機內舉起右手，說出「我是美國人」，正式宣誓入籍美國。（圖擷取自美國國防部）

2018-08-14 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕1名中國女子在美國生活多年，加入美海軍陸戰隊成為一等兵並前往澳大利亞提供支援，她與1名原籍印度的男性下士近期內於V-22魚鷹式傾轉旋翼機中舉起右手，說出「我是美國人」，正式宣誓入籍美國。

美國國防部在官網上發佈中國女子張慧茹（Huiru Zhang，音譯）的介紹與入籍影片，她在片中表示，自己是在中國長大的，但媽媽相當堅持要讓自己前往美國求學，但其實自己小時候是想要前往日本發展，因為日本的一切都很迷人，可惜最後沒有辦法實現。

張提到，中國的父母通常都會告訴你該怎麼做，做子女的就是言聽計從，但在美國一切都要學習自己規劃，要知道什麼道路最適合自己，且美國的環境能幫助人們找到自己的人格特質，且在美國生活已有7年，感到美國是自己生活的一部分。

「我屬於這裡（美國）！」她指出，礙於沒有公民身分，因此每當被問及從何而來，只能說自己是中國人，但在獲得美國公民身分後，終於能一償歸化美國的夢想；張與印度籍下士於今年7月，在美國海軍陸戰隊前往澳洲支援的V-22魚鷹式傾轉旋翼機內，正式宣誓成為美國人。

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